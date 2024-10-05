FT написало об обсуждении "немецкого сценария" членства Украины в НАТО. Что говорят в Киеве

Как пишет издание, украинский план победы, представленный на прошлой неделе Джо Байдену, заключается в просьбе союзников укрепить военные и дипломатические позиции Украины. Чтобы усадить Россию за стол переговоров.

"Западные дипломаты и все больше украинских чиновников приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования путем переговоров. По итогам которых Россия де-факто, но не де-юре, сохранит контроль над всеми или частью оккупированных территорий Украины", - отмечают в FT.

"Земля в обмен на НАТО"

Ни Украина, ни партнеры не предлагают признать суверенитет России над захваченными с 2014 года территориями. Но предполагается "молчаливое согласие" о том, что эти земли в будущем вернутся дипломатическими средствами.

Несмотря на то, что публично такой сценарий остается табу для украинцев, это может быть "единственной игрой в городе" (единственная доступная опция, - ред.), отметил западный чиновник.

Более открыто обсуждаются сроки и характер гарантий безопасности для Украины. Союзники по НАТО опасаются, что предоставление гарантий в соответствии со ст. 5 о коллективной безопасности втянет их в войну. Но не все придерживаются такого мнения. "Есть способы решения этой проблемы", - заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, американские гарантии Японии не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Токио считает своими. Он также привел в пример Западную Германию, которая вступила в НАТО, несмотря на то, что была еще и Восточная. Однако нужно определить, где будет применяться ст. 5 и Украина должна контролировать эту территорию.

Западногерманская модель

Как пример для Украины она обсуждается во внешнеполитических кругах уже полтора года. Одним из первых ее выдвинул бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэн Фрид. Бывший спрецпредставитель по Украине Курт Волкер и предшественник Столтенберга Андерс Фог Расмуссен тоже склоняются к такой модели.

Идея также набирает обороты в официальных кругах.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет даже административная граница, то мы можем считать это временным и принять Украину в НАТО на территории, которую она будет контролировать к тому времени", - отметил чешский президента Петр Павел.

Скептики опасаются, что Москва может спровоцировать эскалацию. Поскольку вступление в НАТО гарантирует Украине суверенитет и позволит следовать западному вектору, который Владимир Путин стремится разрушить.

Возможно, самый убедительный аргумент предлагает историк Мэри Саротт. Ее подход состоит в том, что условия членства в НАТО для Украины могут быть индивидуальными. Например, как у Норвегии, которая обязалась не размещать натовские базы у себя.

Или как у Западной Германии, которая ясно дала понять, что разделение страны - временное. Но она не будет принимать меры для силового объединения.

Украина должна определить военную оборонительную границу, согласиться не размещать постоянные войска НАТО или ядерное оружие, если не будет угрозы нападения. И отказаться от применения силы за пределами подконтрольных территорий (за исключением случаев самообороны, добавила Саротт.

Другие аналитики утверждают, что Западная Германия - плохая параллель, потому что ее временные границы были признаны и Западом, и СССР. В Украине же бои за границы ведутся ежедневно.

Что об этом говорят в Киеве

По словам источника РБК-Украина во власти, пока нет никаких официальных, ясных или любых других политических предложений Украине вступить в НАТО или получить любые гарантии безопасности, которые подобны 5 статье Устава Альянса.

Собеседник также отметил, что нет "украинских чиновников", которые "все больше" могли бы к чему-то склоняться или не склоняться к каким-то вариантам, а журналисты FT не общались ни с кем, кто действительно принимает решения.

"У нас есть формула мира, есть Саммит мира, есть План победы. Все остальное - просто болтовня. Мы точно не торгуем суверенитетом и территориями", - добавил источник РБК-Украина.