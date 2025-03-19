Немецкий гигант Vollert планирует построить завод в Харькове

Основной проекта является целевая программа с механизмом PPP, где объединяются государственные интересы и частные инвестиции.

Первыми городами, которые получат крупнейшие зарубежные инвестиции, станут Киев и Харьков. В ближайшее время запланированы переговоры с мэром Харькова Игорем Тереховым по запуску первого завода по выпуску железобетонных конструкций на основе новейших мировых технологий. Первая инвестиция составит более 5 миллиардов гривен. Предприятие станет крупнейшим в Европе, с мощностью 450 тысяч кв. м в год. Цель его работы - строительство 1 млн кв. м строительства в год.

Таким образом, Украина становится площадкой для передовых европейских технологий, ведь автоматизация, скорость и качество - главные принципы нового этапа индустриального строительства, во время которого формируется новая архитектура восстановления.

Добавим, что проект реализуется под гарантии крупнейшей страховой компании Euler Hermes и финансируется консорциумом европейских банков.

Инвесторы надеются, что мэры городов, в которые будут идти европейские инвестиции, смогут правильно и качественно адаптировать людей: столетний опыт лучших производителей Европы (в этом году Vollert отмечает 100-летний юбилей), скорость и качество производства, экологичность - козыри, необходимые в современном строительстве и быстром восстановлении Украины. Более того, в недалеком будущем новые цифровые технологии в строительстве позволят Украине выйти на европейский и мировой рынки жилья.