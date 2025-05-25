Немецкий банк заблокировал деньги из РФ для Шредера: Bild узнал причину

Издание отмечает, что Шредер всего через несколько месяцев после пребывания на посту канцлера Германии (1998-2005) стал лоббистом российского диктатора Владимира Путина. Вплоть до сегодняшнего дня, он является председателем совета директоров Nord Stream 2 (оператора проекта "Северный поток-2") - швейцарского дочернего предприятия газовой компании РФ "Газпром". По словам самого Шредера, его задача - представлять компанию за рубежом и контролировать решения руководства.

По данным Bild, каждые полгода Nord Stream 2 отправлял на счет Шредера в Sparkasse около 200 тысяч евро. Средства обычно шли через Люксембург. Однако с середины 2024 года до бывшего канцлера не дошло ни одного рубля и банк отправлял деньги обратно отправителю.

В письме в Sparkasse объяснили причину блокады. В нем руководство выразило опасение, что санкции США могут ударить по банку, если он продолжит зачислять средства на счет Шредера.

В ответ на запрос Bild представитель банка заявил следующее:

"Как правило, мы не даем публичных комментариев по поводу отношений с клиентами. Поэтому я прошу вас понять, что мы не можем ответить на ваши вопросы", - сказал он.

При этом издание добавило, что на сегодняшний день Шредер не включен ни в один санкционный список.

Deutsche Welle отмечает, что платежи в адрес бывшего канцлера ФРГ стали блокировать после того, как пост председателя банка Sparkasse занял Белит Онай, который неоднократно критиковал Шредера. Например, в 2022 году он на посту обер-бургомиста Ганновера хотел лишить его звания почетного гражданина города из-за того, что Шредер сохранил деловые связи с РФ после полномасштабного вторжения в Украину.