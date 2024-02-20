Немецкие СМИ узнали о планах поставки Украине ракет Taurus

Правящая коалиция Германии подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. В пакет могут войти ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По агентства DPA, голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Крылатые ракеты Taurus, о которых давно просит Киев, в этом проекте напрямую не упоминаются, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

Ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 километров. Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать российские цели на расстоянии до 500 километров.

Но Берлин пока отказывается от таких поставок. По информации СМИ, против выступает канцлер Олаф Шольц. На прошлой неделе он уклонился от ответа на вопрос о возможной поставке ракет Taurus, но подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Недавно немецкая партия ХДС/ХСС выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом предоставить Украине Taurus, но его не поддержали.