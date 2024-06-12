RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкая Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж у "Газпрома"

Фото: "Газпром" проиграл многомиллиардный арбитраж немецкой Uniper (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа и потенциально создаст прецедент для подобных случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение знаменует собой знаковую победу для Uniper, которую правительству Германии пришлось спасать в 2022 году после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем остановил поставки, что вынудило группу покупать замещающие объемы по заоблачным ценам на спотовом рынке.

Uniper заявила, что решение арбитражного суда в Стокгольме от 7 июня позволило ей расторгнуть существующие контракты на поставку, которые юридически все еще существуют, даже несмотря на отсутствие поставок газа.

Трибунал также присудил фирме более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, которые "Газпром" не поставлял с середины 2022 года.

"Это решение обеспечивает юридическую ясность для Uniper. Имея право на расторжение, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с "Газпром экспортом", - заявил генеральный директор Uniper Майкл Льюис.

Возмещение ущерба в первую очередь означает символическую победу Германии, поскольку получение крупных сумм маловероятно, сообщили Reuters в прошлом месяце юридические источники, что подтвердил генеральный директор Льюис.

Если деньги все же будут, они пойдут правительству Германии, которому принадлежит более 99% акций Uniper.

Источники тогда сообщили Reuters, что право на расторжение недействующих контрактов будет более актуальным в преддверии запланированного возвращения Uniper на фондовый рынок в следующем году.

Споры с "Газпромом"

Большая часть экспорта российского газа в Европу была остановлена после вторжения России в Украину в 2022 году, когда "Газпром" прекратил поставки, а западные страны разорвали связи или ввели санкции против поставок энергоносителей из России.

Сбои спровоцировали серию юридических исков, связанных с огромными суммами денежных средств: Россия требует денег за недействующие контракты, а покупатели требуют погашения долга после неполучения поставок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром