В Германии заявили, что мир без Путина был бы лучше

В ходе беседы с представителем СМИ немецкий министр сказал, что Украина обязательно должна победить в войне. Кроме того, на вопрос журналиста о том, был ли мир лучше без Путина – Писториус ответил что да.

"Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да", - сказал Писториус.

Он также отметил, что его не пугает возможная ядерная угроза со стороны России.

"Меня это не слишком пугает. Одно - то, что происходит внутри, а другое - то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками". , подчеркнул он.