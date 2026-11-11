В Германии заявили о возможных переговорах Мерца с Путиным

Спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил в Берлине, что после завершения встречи в ОАЭ между немецким федеральным канцлером и диктатором может состояться телефонный контакт.

По его словам, стороны достигли определенного понимания базовых принципов будущих договоренностей.

"Это понимание теперь будет также донесено до российского президента, и на этой основе могут развиваться переговоры", - отметил Корнелиус.

Отмечается, что ранее в Кремле заявляли о готовности российского диктатора к контактам с представителями Евросоюза и лично с немецким канцлером.

Сам Фридрих Мерц в прошлую пятницу подчеркивал, что не исключает возможности встречи с Путиным, в частности в случае его приезда на декабрьский саммит G20 в Майами.