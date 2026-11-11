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В Германии заявили о возможных переговорах Мерца с Путиным

18:06 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

После переговоров в Абу-Даби о войне в Украине вырос шанс того, что немецкий канцлер Фридрих Мерц проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил в Берлине, что после завершения встречи в ОАЭ между немецким федеральным канцлером и диктатором может состояться телефонный контакт.

По его словам, стороны достигли определенного понимания базовых принципов будущих договоренностей.

"Это понимание теперь будет также донесено до российского президента, и на этой основе могут развиваться переговоры", - отметил Корнелиус.

Отмечается, что ранее в Кремле заявляли о готовности российского диктатора к контактам с представителями Евросоюза и лично с немецким канцлером.

Сам Фридрих Мерц в прошлую пятницу подчеркивал, что не исключает возможности встречи с Путиным, в частности в случае его приезда на декабрьский саммит G20 в Майами.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что подвергся жесткой критике со стороны Фридриха Мерца из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.

Кроме того, Мерц грозится заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета ЕС, если все страны блока не согласятся на дальнейшую поддержку Украины.

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