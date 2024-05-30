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В Германии призвали ускорить согласование переговорной рамки для вступления Украины в ЕС

Четверг 30 мая 2024 10:50
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В Германии призвали ускорить согласование переговорной рамки для вступления Украины в ЕС Фото: государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрманн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина выполнила все требования реформ для начала переговоров о вступлении в Европейский союз. В связи с этим страны ЕС должны быстро согласовать переговорные рамки.

Об этом заявила государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"По мнению правительства Германии, Украина выполняет все требования для открытия переговоров о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы призываем все страны-члены ЕС быстро согласовать переговорные рамки", - заявила она.

Переговорные рамки устанавливают руководящие принципы для переговоров о вступлении. Она является необходимым условием для начала переговоров и должна быть единогласно согласована 27 странами-членами ЕС.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС, а уже 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

При этом 8 ноября прошлого года Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить ряд условий. В частности, улучшение верховенства закона и борьба с коррупцией, проведение экономических реформ, соответствие стандартам ЕС в области окружающей среды и защиты прав потребителей.

Согласно информации издания Politico, в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.

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