В Германии высказались о возможности разговора Шольца с Путиным

Шольц хочет поговорить с Путиным

Напомним, недавно СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным накануне саммита G20 в Бразилии в ноябре.

Последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным прошли еще в декабре 2022 года.

Стоит добавить, что только в конце 2023 года немецкий канцлер утверждал, что он готов вести переговоры с диктатором, но при условии вывода его оккупационных войск с территории Украины.

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