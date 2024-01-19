RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии упростили получение гражданства

Иллюстративное фото (bundestag.de)
Автор: Валерия Полищук

Бундестаг одобрил масштабные изменения в законе о гражданстве в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

После дебатов 382 депутата проголосовали за соответствующий проект, 234 депутата проголосовали против и 23 воздержались.

Реформа призвана ускорить натурализацию в некоторых случаях и сделать возможным двойное гражданство в принципе.

Ключевым моментом является то, что в будущем иностранцы смогут подавать заявление на получение немецкого паспорта уже через пять лет проживания в Германии вместо восьми. В случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна уже через три года.

Однако прежние базовые требования в основном останутся в силе. Однако обязательства по соблюдению свободного демократического порядка будут расширены.

В будущем каждый желающий получить натурализацию должен будет прямо признать "особую историческую ответственность Германии за несправедливый национал-социалистический режим и его последствия, в частности за защиту еврейской жизни".

Помимо этого для представителей так называемого поколения гастарбайтеров предусмотрены послабления. Им больше не нужно предоставлять письменное подтверждение владения языком на уровне B1, которое по-прежнему требуется. Для них также больше не требуется письменный тест на натурализацию.

Беженцы в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала одной из стран, которая начала принимать украинских беженцев. В частности, они имеют право работать и учится в стране до конца войны. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News