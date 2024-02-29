В Германии начались мирные переговоры Армении и Азербайджана

В Германии начались двухдневные мирные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила обе страны в ноябре, а канцлер Олаф Шольц встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце.

"И премьер-министр Пашинян, и президент Алиев заявили, что готовы к миру, и готовы решать нерешенные вопросы исключительно мирным путем", - заявила Бербок.

По ее словам, тридцать лет конфликта принесли огромные страдания, потери жизней и глубокие шрамы для обеих сторон.

Отмечается, что Бербок встретилась отдельно со своими азербайджанскими и армянскими коллегами в среду, прежде чем провести трехстороннюю встречу.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась военная операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, которая включает Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключено.

В январе 2024 года Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора. Однако 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов, в результате которых ранения получили армянские военные. На днях Пашинян и Алиев также провели встречу в Мюнхене. Алиев назвал ее "конструктивной".