В Германии работница фининспекции уничтожила документы о переводе 20 млн евро от "Газпрома"
В Германии разгорается скандал вокруг фонда "Защита климата и экологии", созданного для обхождения санкций США компаниями, которые строили российский газопровод "Северный поток-2".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Bild.
Известно, что фонд был основан два года назад, инициатором этого был премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг. Несмотря на то, что после вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" был заморожен, фонд работает и сегодня.
Предварительно фонд должен быть ликвидирован в мае 2023 года.
Однако недавно стало известно, что налоговая декларация фонда за 2022 год исчезла. А вот 3 марта глава налоговой службы Уве Ольшевский признался, что декларацию в камине сожгла местная работница финансовой инспекции.
Позже оказалось, что была уничтожена не одна налоговая декларация фонда, а три. Они касаются пожертвования на сумму 20 миллионов евро от кремлевской группы "Газпром".
При этом неизвестно, какие именно документы были уничтожены. По словам работницы, толщина уничтоженных папок была около одного сантиметра.
Напомним, немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года взорвали россияне
Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
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