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В Германии более 30 депутатов требуют прекратить военную помощь Украине

Украина, Среда 10 апреля 2024 11:34
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В Германии более 30 депутатов требуют прекратить военную помощь Украине Фото: в Германии 30 депутатов хотят прекращения помощи Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Германии более 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В письме политики призвали канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия".

В то же время, они выразили обеспокоенность дальнейшей эскалацией войны и считают, что ФРГ должна "сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами".

В одном из предложений нападение РФ на Украину осуждается "самым решительным образом". Впрочем, далее в тексте нет никаких подробностей и упоминаний о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Кто подписал письмо

Известно, что письмо канцлеру и главе Бундестага подписали 32 человека. В частности, известно, что среди них нет ни одного представителя Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, Левой партии, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом. Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.

Парламентская партия СДПГ дистанцировалась от письма.

"Мы не можем поддержать одностороннее заявление, в котором не назван агрессор и речь не идет о необходимости адекватной защиты Украины", - говорится в совместном заявлении партии.

Несмотря на это, двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.

Депутат районного совета Вольфганг Зайфрид в ответ на запрос издания заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку его оттолкнул способ, которым его парламентская группа дистанцировалась. В то же время лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

В то же время сообщается, что Украина получила меньше военной помощи, чем заявляют немецкие власти.

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