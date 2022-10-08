В Германии подтвердили, что причиной остановки поездов стала диверсия

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг подтвердил, что причиной утренней остановки поездов на севере страны стали диверсионные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое транслировала DW News.
"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, необходимые для железнодорожного движения, намеренно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - заявил министр.
Сеть радиосвязи железной дороги полностью вышла из строя сегодня утром. По данным силовиков, сбой произошел из-за того, что неизвестные перерезали линию передачи в кабельном канале недалеко от Берлина. Также аналогичный акт диверсии произошел недалеко от Дортмунда.
Из-за инцидента на севере Германии остановились поезда типов ICE, IC и EC. В некоторых городах остановились региональные поезда. В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn предупредили, что технические сбои могут наблюдаться в течение дня.
Напомним, что в Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда.
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