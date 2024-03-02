В Германии проверяют защиту коммуникаций в ВС из-за сообщений росСМИ о Taurus

Соответствующее решение принято после того, как российские пропагандистские СМИ распространили сообщения о якобы прослушивании разговора офицеров Бундесвера, в ходе которого вроде бы обсуждали в теории вопросы передачи Украине Taurus, и применения Силами обороны такого вооружения и потенциальной нанесения ударов по целям оккупантов.

После этого в Министерстве иностранных дел РФ выступили с требованием к германскому правительству разъяснить ситуацию.

В свою очередь, в разговоре с журналистами, представитель Министерства обороны ФРГ заявил, что BAMAD принял "все необходимые меры".

Вопрос о передаче Taurus Украине

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны находиться немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель.

Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве. При этом глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер отметил 1 марта, что заявление Шольца о том, что присутствие немецких военных в Украине является обязательным для развертывания там дальнобойных ракет Taurus, является неправдивым.

Более детально о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.