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В Германии намерены упростить правила получения гражданства: что известно

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформам процесса получения гражданства на следующий день после того, как в министерстве внутренних дел отчитались о подготовке нового законопроекта касательно этой же процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Натурализация нуждается в лучших правилах. Речь идет об уважении и, конечно же, о нашем процветании. Потому что все эти женщины и мужчины вносят свой вклад в сильную экономику. Будет хорошо, если они также изберут немецкое гражданство", - отметил канцлер Германии.

По его словам, трудно не заметить неотъемлемой роли, которую сыграли иммигранты в восстановлении и укреплении Германии.

"Германия стала страной надежды для многих. Женщины и мужчины, а иногда и дети, приехавшие в Германию, внесли огромный вклад в то, что наша экономика стала такой сильной, как она сегодня", - подчеркнул Шольц.

Упрощение правил получения гражданства является одной из реформ, которую коалиция обещала провести, придя к власти в декабре 2021 года.

Согласно новому законопроекту, иностранцы, проживающие в Германии, смогут подавать заявление на натурализацию через пять лет вместо восьми.

Ранее мы писали, что по данным МВД Германии от 21 ноября, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев.

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Олаф Шольц