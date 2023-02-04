RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия собрала доказательства сотен военных преступлений РФ в Украине

Фото: судмедэксперты достают из братской могилы тела убитых русскими оккупантами людей в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Германия в рамках собственного расследования собрала доказательства сотен военных преступлений в Украине. К ответственности будет привлечено высшее военное и политическое руководство России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального прокурора Петера Франка газете Welt am Sonntag.

"В настоящее время, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал Франк.

Пока у прокуратуры есть доказательства в "трехзначном диапазоне", добавил он, не вдаваясь в подробности.

В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для судебного преследования в связи с военными преступлениями, в том числе путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкая прокуратура еще не ведет расследование в отношении конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному разбирательству - будь то в Германии, будь то с нашими зарубежными партнерами, будь то в международном суде", - добавил он.

На вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что российские государственные лидеры и те, кто реализует решения на самом высоком военном уровне, должны быть привлечены к ответственности.

Украина настаивает на создании специального трибунала для судебного преследования российских военных и политических лидеров, которые являются виновными в развязывании войны.

Международный уголовный суд начал собственное расследование преступлений против человечности и военных преступлений через несколько дней после вторжения Москвы 24 февраля, но у него нет юрисдикции для преследования агрессии против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вовремя визита в Киев заявила 2 февраля, что в Гааге будет создан международный центр по расследованию преступлений агрессии в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины