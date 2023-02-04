Германия собрала доказательства сотен военных преступлений РФ в Украине

"В настоящее время, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал Франк.

Пока у прокуратуры есть доказательства в "трехзначном диапазоне", добавил он, не вдаваясь в подробности.

В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для судебного преследования в связи с военными преступлениями, в том числе путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкая прокуратура еще не ведет расследование в отношении конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному разбирательству - будь то в Германии, будь то с нашими зарубежными партнерами, будь то в международном суде", - добавил он.

На вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что российские государственные лидеры и те, кто реализует решения на самом высоком военном уровне, должны быть привлечены к ответственности.

Украина настаивает на создании специального трибунала для судебного преследования российских военных и политических лидеров, которые являются виновными в развязывании войны.

Международный уголовный суд начал собственное расследование преступлений против человечности и военных преступлений через несколько дней после вторжения Москвы 24 февраля, но у него нет юрисдикции для преследования агрессии против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вовремя визита в Киев заявила 2 февраля, что в Гааге будет создан международный центр по расследованию преступлений агрессии в Украине.