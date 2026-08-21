Германия запустила горячую линию беглецам из РФ и Китая

Ведомство опубликовало специальную 16-страничную брошюру, в которой рассказывается о работе горячей линии. Ее создали для людей, которые могут столкнуться с преследованием или атаками представителей власти их стран происхождения.

Как отмечает Reuters, речь идет о случаях запугивания, слежки, репрессий, а также попыток похищения или убийства. Среди потенциальных пользователей линии – диссиденты, журналисты и представители ЛГБТК-сообщества.

В BfV также призывают обращающихся за помощью людей делиться информацией. Ведомство планирует использовать его для анализа репрессивных стратегий авторитарных государств и поиска способов противодействия им.

В брошюре отмечается, что немецкая спецслужба может помочь предотвратить конкретные угрозы, с которыми сталкиваются люди.

В BfV заявили, что благодаря своим расследованиям и информации от пострадавших могут устанавливать ответственных за преследование.

Германия планирует расширить полномочия спецслужб

Запуск горячей линии происходит на фоне планов Берлина предоставить германским спецслужбам новые полномочия по противодействию иностранным противникам.

Речь идет, в частности, о возможности взломать коммуникации и препятствовать операциям иностранных государств. Подобные меры обсуждаются уже несколько месяцев в связи с ростом угрозы кибератак и гибридных атак.

Предлагаемые изменения должны расширить возможности BfV, а также Федеральной разведывательной службы Германии по сбору данных и противодействию атакам.