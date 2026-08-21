Германия запустила горячую линию беглецам из РФ и Китая

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) запустило горячую линию для людей, нашедших убежище в стране после бегства из авторитарных государств, в том числе России, Китая и Ирана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Reuters.
Ведомство опубликовало специальную 16-страничную брошюру, в которой рассказывается о работе горячей линии. Ее создали для людей, которые могут столкнуться с преследованием или атаками представителей власти их стран происхождения.
Как отмечает Reuters, речь идет о случаях запугивания, слежки, репрессий, а также попыток похищения или убийства. Среди потенциальных пользователей линии – диссиденты, журналисты и представители ЛГБТК-сообщества.
В BfV также призывают обращающихся за помощью людей делиться информацией. Ведомство планирует использовать его для анализа репрессивных стратегий авторитарных государств и поиска способов противодействия им.
В брошюре отмечается, что немецкая спецслужба может помочь предотвратить конкретные угрозы, с которыми сталкиваются люди.
В BfV заявили, что благодаря своим расследованиям и информации от пострадавших могут устанавливать ответственных за преследование.
Запуск горячей линии происходит на фоне планов Берлина предоставить германским спецслужбам новые полномочия по противодействию иностранным противникам.
Речь идет, в частности, о возможности взломать коммуникации и препятствовать операциям иностранных государств. Подобные меры обсуждаются уже несколько месяцев в связи с ростом угрозы кибератак и гибридных атак.
Предлагаемые изменения должны расширить возможности BfV, а также Федеральной разведывательной службы Германии по сбору данных и противодействию атакам.
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