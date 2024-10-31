Германия закрывает все генеральные консульства Ирана на своей территории
Германия объявила о закрытии всех генеральных консульств Ирана на своей территории. Это произошло после смертной казни в Иране немецко-иранского гражданина Джамшида Шармахда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По данным СМИ, в Германии будут закрыты три иранских генеральных консульства во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Однако посольство в Берлине останется открытым.
Такое решение является ответом на смертную казнь немецко-иранского гражданина с двойным гражданством Джамшида Шармахда.
Также известно, что 32 иранских консульских работника теряют право на проживание в Германии и должны покинуть страну, если у них нет немецкого гражданства.
Кто такой Джамшид Шармахд
Джамшид Шармахд – немецко-иранский активист, которого власти Ирана обвинили в организации теракта в мечети в Шираге 2008 года, в результате которого погибли 14 человек.
Шармахд долгое время проживал в США и являлся лидером оппозиционной группы Tondar, выступающей против иранского режима. Его арестовали в 2020 году, а в 2023 иранский суд приговорил его к смертной казни. Иранские власти сообщили о его казни в октябре 2024 года.
Немецкое правительство осудило этот шаг, назвав его серьезным нарушением прав человека.
Дипломатические отношения Ирана и Германии
Дипломатические отношения между Ираном и Германией в последнее время значительно обострились из-за ряда политических и правозащитных вопросов. После усиления репрессий иранского правительства против протестующих, особенно в связи со смертью Махсы Амини, Германия стала уменьшать взаимодействие с Ираном и вводить дополнительные ограничения.
Германия, в частности, ограничила выдачу виз для иранских членов правительства и остановила двусторонние диалоги в сфере культуры и торговли. Берлин также поддерживает новые санкции против иранских чиновников на уровне ЕС, особенно из-за ухудшения ситуации с правами человека в Иране.
Дополнительным фактором напряжения стало задержание и смертная казнь немецко-иранского активиста Джамшида Шармахда.
Германия резко осудила действия Ирана, а канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок заявили о необходимости дальнейшей изоляции Тегерана на международном уровне.
Ранее мы писали, что армия обороны Израиля обстреляла ряд целей в Иране. Удар был нанесен в ответ на масштабные обстрелы Ираном территории Израиля 1 октября.
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