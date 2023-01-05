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Германия решила скрыть данные о своих энергообъектах: что произошло

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Германия, Четверг 05 января 2023 17:39
Германия решила скрыть данные о своих энергообъектах: что произошло Фото: немецкие федеральные органы просят ограничить публикацию открытых данных о критической инфраструктуре (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) подчеркнуло, что, учитывая российскую агрессию против Украины, следует сократить объем данных о ключевых инфраструктурных объектах Германии, публикуемых в открытом доступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает это ведомство, также занимающееся контрразведывательной деятельностью, иностранные спецслужбы и другие диверсионные группы систематически ищут в интернете информацию о немецких цифровых, электрических и газовых сетях.

Издание ссылается на "Памятку по безопасности для экономики", разработанную BfV, в которой говорится, что публикации в свободном доступе в интернете часто содержат очень подробные сведения.

"Это касается как презентационных материалов, предназначенных для ведомств или участников экономического рынка, так и карт или схем, на которых указаны местоположения объектов или маршруты. Кроме того, немецкие компании размещают в интернете подробные инструкции на случай кризисных ситуаций, тем самым предоставляя вражеским спецслужбам и террористическим группировкам возможность прервать или по крайней мере нарушить порядок действий по тревоге после атаки", - отмечают в BfV.

Издание приводит примеры диверсионных действий. Так, в октябре в результате диверсии на несколько часов было практически полностью парализовано железнодорожное движение на севере Германии. В концерне Deutsche Bahn и Министерстве транспорта Германии исключили обычную техническую неисправность.

"Мы знаем, что кабели были намеренно перерезаны в двух разных местах в Германии. Вполне понятно, что это был умышленный и бессмысленный поступок", - заявил тогда министр транспорта Фолькер Виссинг.

Также в октябре был уволен глава федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шенбома после обвинений в слишком тесных его связях с РФ.

"Агрессивная война России против Украины также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет самый высокий приоритет", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Издание напоминает, что федеральное ведомство BfV рекомендует органам власти, промышленным объединениям и предприятиям публиковать в интернете меньше сведений о критической инфраструктуре, картах и строительных планах, чтобы не указывать на возможные цели атак и их слабые места.

РБК-Украина еще сообщало, что на севере Германии остановилось железнодорожное движение из-за повреждений кабельных линий, отвечающих за диспетчерскую связь.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на отрицание Федерального ведомства по охране конституции и разведки другой европейской страны.

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