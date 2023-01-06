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Германия ведет переговоры с двумя странами о поставке Украине новых САУ Gepard

Фото: Германия ведет переговоры с двумя странами о поставке Украине Gepard (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии ведет переговоры с двумя неназванными странами о передаче Украине дополнительных зенитных САУ Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше САУ Gepard", – отмечают в издании.

По данным источников, отдельным предметом осуждения является также передача ВСУ большого количества 35-миллиметровых боеприпасов к зенитным немецким САУ. Страны, с которыми ведутся переговоры, держатся в секрете.

Напомним, 5 января стало известно, что в ходе переговоров с Байденом Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые детали и сроки поставок в Украину боевых машин пехоты Marder и Bradley, а также батареи Patriot из Германии и США будут озвучены 6 января.

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