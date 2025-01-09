Германия "в кратчайшие сроки" передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T, - Писториус

Писториус рассказал, что изначально данные ракеты предназначались для Бундесвера, но сейчас перенаправляются непосредственно с производства в Украину.

"Мы сначала поставляем Украине, прежде чем пополнять наши запасы", - пояснил он.

Он подчеркнул, что данное решение было принято в связи с продолжающимися воздушными ударами России, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Точной цифры политик СДПГ не назвал.

Заметим, что по информации SPIEGEL, речь идет о 48 ракетах общей стоимостью около 70 миллионов евро. Германия уже поставила Украине три комплекса Iris-T, оборонительные батареи считаются очень эффективными против российских воздушных атак, но поставки боеприпасов являются проблемой.

В то же время министр анонсировал дальнейшую подготовку украинских солдат в Германии. Целевой показатель на этот год - 10 000, а с ноября 2022 года в Германии уже прошли подготовку более 19 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины.