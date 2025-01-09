Германия "в кратчайшие сроки" передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T, - Писториус

Германия поддержит Украину дополнительными управляемыми ракетами для систем противовоздушной обороны Iris-T. Это произойдет в краткосрочной перспективе.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
Писториус рассказал, что изначально данные ракеты предназначались для Бундесвера, но сейчас перенаправляются непосредственно с производства в Украину.
"Мы сначала поставляем Украине, прежде чем пополнять наши запасы", - пояснил он.
Он подчеркнул, что данное решение было принято в связи с продолжающимися воздушными ударами России, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Точной цифры политик СДПГ не назвал.
Заметим, что по информации SPIEGEL, речь идет о 48 ракетах общей стоимостью около 70 миллионов евро. Германия уже поставила Украине три комплекса Iris-T, оборонительные батареи считаются очень эффективными против российских воздушных атак, но поставки боеприпасов являются проблемой.
В то же время министр анонсировал дальнейшую подготовку украинских солдат в Германии. Целевой показатель на этот год - 10 000, а с ноября 2022 года в Германии уже прошли подготовку более 19 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Напомним, что в конце декабря Германия передала Украине новый пакет военной поддержки. Среди прочего он включал в себя системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.
Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.
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