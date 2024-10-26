Германия и Франция скептичны к плану обойти вето Венгрии на помощь Украине, - Bloomberg

Германия и Франция и выступают против плана ЕС обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Речь идет о военной помощи на 6,6 млрд долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, Европейская служба внешних действий выдвинула возможность разрешить государствам-членам ЕС вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира, который используется для финансирование военного оборудования. Таким образом, это позволило бы в будущем направлять средства в помощь на основе согласия вкладчиков, а не единогласной поддержки.

Однако Франция и Германия выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее ЕФМ, как инструмента внешней политики. В настоящее время ЕФМ полагается на обязательные взносы, основанные на экономическом весе каждого члена ЕС, и требует единогласия для выплаты.

Также Bloomberg пишет, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень сложности.

Издание отметило, что Венгрия уже больше года накладывает вето на выплаты Украине, побуждая государства Европейского союза искать альтернативные решения.