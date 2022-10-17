Германия создаст правовую основу для продолжения работы своих АЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к министерствам экономики, окружающей среды и финансов с просьбой создать правовую основу для обеспечения работы трех АЭС до 15 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.

"Я бы попросил, чтобы соответствующие предлагаемые правила были представлены правительству как можно скорее в рамках распределения обязанностей", - заявил Шольц.

Германия планировала завершить поэтапный отказ от атомной энергетики к концу этого года, но прекращение поставок энергоносителей из России побудило правительство оставить две электростанции в резерве.

Длительные разногласия внутри правящего коалиционного правительства по поводу достоинств и недостатков атомной энергетики задержали реализацию законопроекта о переводе двух станций в резерв после запланированного поэтапного вывода из эксплуатации в конце этого года.