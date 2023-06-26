Германия разместит бригаду войск в Литве для сдерживания России

Германия готовится разместить в Литве постоянную бригаду численностью около 4000 человек, поскольку НАТО проводит переоценку потенциальной угрозы, которую Россия представляет для восточного фланга альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса , которое приводит Bloomberg.

Это решение последовало за месяцами давления со стороны литовских официальных лиц, которые лоббировали более жесткую позицию по предотвращению российской агрессии. Ранее Германия планировала разместить войска на своей территории и перевести их в прибалтийскую страну.

"Этот шаг будет способствовать более широкой модернизации оборонной позиции Североатлантического союза на востоке и отражает опасения стран Балтии. Речь идет о том, что РФ может попытаться силой вернуть территории Эстонии, Литвы и Латвии", - говорится в материале.

Отмечается, что особенно уязвима Литва, которая расположена между российским Калининградом и Беларусью.

"Это потребует значительных усилий. Вот почему мы договорились постепенно наращивать бригаду", - сказал Писториус.

Усиление НАТО после вторжения РФ в Украину

После начала войны РФ против Украины страны НАТО начали усиливать свой восточный фланг, проводят учения и наращивают производство оружия.

Недавно в Германии провели самые масштабные учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой Air Defender 23.

Также Министр обороны Канады Анита Ананд объявила, что в ближайшие месяцы страна намерена отправить в Латвию танковую бригаду канадской армии в составе 15 танков Leopard 2 вместе со вспомогательным персоналом и техникой.