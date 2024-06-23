Германия просит Китай не передавать России товары, которые можно использовать для войны

Соответствующее заявление Хабек сделал во время визита в Шанхай и после переговоров с министром торговли Китая Ван Вентао и министром промышленности и технологий Цзинь Чжуанлун в Пекине. Он отметил, что Европейский союз не примет обход введенных против России санкций.

"Если продукция, которая используется в военном комплексе, больше не будет импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между двумя странами", - сказал вице-канцлер.

Он отметил, что торговля между Китаем и Россией прошлого выросла более чем на 40%, чуть больше половины этого роста приходится на энергоносители, а остальные - это товары двойного значения.

Хабек добавил, что он поднял вопрос на переговорах с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались на то, что Германия усложняет китайские инвестиции.