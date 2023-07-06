Германия планирует поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине, - Bild

Правительство Германии намерено продать Саудовской Аравии истребители Eurofighter, о поставках которых давно просит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как отмечает издание, Германия располагает 138 истребителями Eurofighter, а немецкие компании участвуют в консорциуме производителей европейских боевых самолетов.

В то же время, правительство Германии отказывается создавать даже программу обучения украинских пилотов, не говоря уже о поставках истребителей. Вместо этого в канцелярии Олафа Шольца продвигают идею экспорта 48 Eurofighter в Саудовскую Аравию.

"Я считаю, что это неправильно. Мы не можем отказывать Украине в вооружении и одновременно поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям", - заявил лидер немецкой партии "Зеленые" и глава Европейского комитета Антон Хофрайтер.

Истребители Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 консорциумом компаний Alenia Aeronautica (Италия), BAE Systems (Британия) и Airbus (Европа).

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что основным самолетом в "коалиции истребителей" станет американский F-16, но могут присутствовать другие модели. В частности, Германия могла предоставить Украине истребители Eurofighter Typhoon.

Однако ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус не считает истребители из немецких запасов пригодными для размещения в Украине. По его словам, немецкие Tornado и Eurofighter будут обладать совсем другими возможностями, "чем те, которые необходимы в сложившейся сейчас в Украине боевой ситуации".