Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, - Bloomberg

Как отмечает агентство, согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву и гарантированию участия США независимо от результатов ноябрьских выборов.

Представители США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты, и, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и управляющими центральных банков стран "Большой семерки", которые собираются в Стрезе, Италия, на свою ежегодную встречу, начинающуюся в 23 мая.

Но немецкие официальные лица не ожидают какого-либо окончательного соглашения до встречи лидеров "Большой семерки" 13-15 июня, а также не ожидают, что его реализация произойдет до следующего года, сказали анонимные источники.

На карту поставлено то, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным (финансировать свою оборону и обслуживать свой долг) до 2025 года, а также сигнал Москве о том, что поддержка Киева среди союзников по "Большой семерке" не ослабевает.

Использование замороженных активов стало более актуальным, учитывая неопределенность вокруг выборов в США. Политические разногласия в Вашингтоне уже затруднили президенту Джо Байдену предоставление большей помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выразил скептицизм по поводу поддержки Украины.

Российские активы

Страны "Большой семерки" заморозили активы российского центрального банка на сумму около 280 миллиардов долларов в ответ на вторжение в Украину в феврале 2022 года. Большая часть этих активов хранится в Европе в бельгийской клиринговой палате Euroclear.

В течение нескольких месяцев США пытались использовать эти активы для помощи Украине. Варианты варьировались от полной конфискации и передачи денег Украине до их секьюритизации для выпуска облигаций или использования их для обеспечения той или иной формы кредита.

Предложения были встречены со скептицизмом в ряде европейских стран. Правительства во главе с Францией и Германией выразили обеспокоенность по поводу влияния таких шагов на финансовую стабильность и привлекательность евро в качестве резервной валюты, а также по поводу их законности.

По словам чиновников, последнее предложение США было воспринято более позитивно в европейских столицах, включая Берлин, поскольку оно предполагает простое использование процентов, генерируемых активами, без конфискации основной суммы долга.

Страны ЕС уже согласились использовать этот поток доходов, облагая его налогом почти по 100%, и переводить эти доходы в Украину дважды в год. Соглашение G-7 заменит эту договоренность.

План США

Ожидается, что активы будут приносить около 5 млрд евро в год. Согласно обсуждаемому предложению, "Большая семерка" оценит, какой доход будет получен в течение определенного количества лет, и заранее предоставит эту сумму Украине.

Конечный размер пакета помощи будет зависеть от продолжительности условий погашения и того, как долго активы будут иммобилизованы, но официальные лица говорят, что он может достигать 50 миллиардов долларов. Как и кто будет распоряжаться этой суммой, детали еще обсуждаются, сообщили чиновники.

США надеются, что все правительства "Большой семерки" - или, по крайней мере, часть группы - примут участие в предоставлении авансового кредита, но официальные лица заявили, что Вашингтон готов взять на себя весь кредит самостоятельно, при условии наличия достаточных обязательств из ЕС, что активы останутся иммобилизованными, а кредит погашен.

Долгосрочная неопределенность

Если война закончится и Россия согласится оплатить восстановление Украины, это поднимет вопрос о том, останутся ли активы замороженными и какие гарантии будут предоставлены для погашения кредита.

Европейский центральный банк и государства-члены ЕС также обеспокоены защитой Euroclear от любых финансовых рисков, например, от российских судебных исков или возможных ответных мер со стороны Москвы.

Кроме того, если ЕС будет вынужден выполнить соглашение в качестве санкции, ему, возможно, придется продлевать свое решение о замораживании активов каждые шесть месяцев, а эта процедура требует единогласия. Хоть это и маловероятно, но это повышает риск того, что одна-единственная страна ЕС может поставить под сомнение выплаты по кредитам, заблокировав дальнейшее замораживание кредитов.