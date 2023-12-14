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Германия поднимала в воздух истребители во время ночной атаки России на Украину

Четверг 14 декабря 2023 12:45
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Германия поднимала в воздух истребители во время ночной атаки России на Украину Фото: Германия поднимала в воздух истребители во время ночной атаки России на Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия, в ночь на 14 декабря, поднимала по тревоге истребители из-за нарушения российским "Шахедом" воздушного пространства над Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, истребители были подняты в воздух когда российские террористы атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае. Тогда же по меньшей мере один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии - страны НАТО. В ответ в небо были подняты истребители Eurofighter.

"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало", - добавляет Bild.

В частности, согласно предварительным данным, один из БпЛА мог взорваться над воздушным пространством Румынии.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря российские террористы атаковали территорию Украины ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Шесть ЗКР были выпущены около полуночи с временно оккупированной части Херсонской области в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Беспилотники террористы начали применять с 19:00 13 декабря. Пуски были осуществлены из трех направлений:

  • Балаклава;
  • Чауда - Крым;
  • Приморско-Ахтарск - Россия.

Всего было зафиксировано пуски 42 БпЛА, а основным направлением удара была Одесская область. Наши воины уничтожили 41 беспилотник.

В результате падения обломков БпЛА в Одесской области было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.

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