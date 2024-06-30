Германия победила сборную Дании и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии разобралась с национальной командой Дании в 1/8 финала чемпионата Европы этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Германия – Дания – 2:0

Голы: Хаверц, 53 (пенальти), Мусиала, 68

Бундестим со старта принялась штурмовать владения Шмейхеля. Опытный голкипер с первых минут начал работать в поте лица. Лишь в стартовые 15 минут он справился с коварными ударами Шлоттербека, Киммиха, Хаверца и Андриха. А гол Шлоттербека головой после стандарта отменили из-за фола.

На экваторе тайма проснулись и датчане. Выстрел Эриксена с линии штрафной заблокировал Рюдигер, а Меле отправил мяч мимо ворот дальним ударом. А на 36-й минуте арбитр Оливер отправил команды в подтрибунные помещения из-за мощного ливня с градом.

Вынужденная пауза затянулась более чем на 15 минут. После нее сборная Германии и Дания успела обменяться упущенными моментами до перерыва. Сначала Шмейхель среагировал на удар Хаверца головой. В ответ напомнил о себе двумя эпизодами Хейлунд. В первом он попал в сетку с внешней стороны, а во втором на высоте оказался Нойер.

Настоящая драма развернулась в начале второй половины. Неожиданная атака датчан завершилась голом Андерсена, вовремя среагировавшего на отскок в чужой штрафной. Однако гол отменили из-за минимального офсайда у Дилейни. А через несколько минут после просмотра повтора у защитника сборной Дании зафиксировали игру рукой, а Хаверц реализовал одиннадцатиметровый.

Германия решила не сбавлять обороты. Вот тот же Хаверц классно убежал от защитников на свидание со Шмейхелем, но не попал в дальний угол. А впоследствии Сане из пределов штрафной не отправил мяч в незащищенный угол. В ответ Хейлунд нашел возможность для удара в чужой штрафной – Нойер спас Бундестим.

На 68-й минуте немецкая сборная удвоила преимущество. Мусиала оторвался от оппонентов на половине поля датчан и реализовал выход один на один с голкипером. Роскошную голевую передачу со своей половины на "десятку" хозяев Евро-2024 отдал Шлоттербек.

Финальные 20+ минут прошли под контролем немецкой сборной. Дания пыталась нагнетать опасность у владений Нойера, но реальных моментов хотя бы размочить счет так и не создала. Как следствие, подопечные Юлиана Нагельсманна завоевали путевку в четвертьфинал турнира.