Германия передала новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли инженерная бронированная машина DACHS и мостоукладчик BEAVER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В список помощи вошли: 1 мост для мостоукладчика BEAVER;

1 инженерная бронированная машина DACHS;

1 мостоукладчик BEAVER;

3 радиоглушителя;

2 датчика и глушители для защиты от дронов;

6 тягачей 8x8 HX81;

3 полуприцепа. Военная помощь от Германии Недавно стало известно, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды. Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках. На прошлой неделе Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.