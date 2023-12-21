Германия предоставит Украине "зимний" пакет помощи более чем на 88 млн евро
Германия через Европейское энергетическое сообщество предоставит Украине зимний энергетический пакет помощи на 88,5 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщается в совместном заявлении МИД и министерства экономики Германии, помощь предоставляется для усиления устойчивости украинской энергетической системы, поскольку Россия нацелена на ее инфраструктуру зимой.
Отмечается, что правительство Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро:
- Министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире - ред.);
- Министерство иностранных дел 34,2 млн евро.
Помощь Украине от Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Также известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.
Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.
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