Германия инициирует встречу министров G7 из-за обстрелов энергосистемы Украины

Германия, председательствующая в Большой семерке (G7), планирует инициировать встречу министров МИД на следующей неделе. Будут обсуждать дальнейшую поддержку энергосистемы Украины во время массированных обстрелов России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

"На следующей неделе, как президент G7 в Бухаресте, мы пригласим других партнеров на уровне министров иностранных дел на встречу, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины", - написала Бербок.

По словам главы МИД Германии, атаки России являются недопустимым и антигуманным преступлением.

"Путин своими ракетами стремится погрузить народ Украины в холод и тьму. Он никогда не сломает их волю к свободе и нашей поддержке", - добавила министр.