Германия хочет вернуть 1200 тонн золота из хранилища США: откуда запас и в чем причина

На протяжении десятилетий Берлин хранил 1200 тонн своих золотых запасов, вторых по величине на планете после запасов Соединенных Штатов, в хранилище глубоко под землей в Федеральном резерве США на Манхэттене.

Теперь высокопоставленные деятели консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) , которая должна возглавить следующее правительство Германии, обсуждают возможность их вывода из Нью-Йорка из-за опасений, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

"Конечно, этот вопрос возник снова", - заявил Марко Вандервиц, бывший министр правительства Германии, отказавшийся в этом году от своего места в Бундестаге от ХДС.

Маркус Фербер, депутат Европейского парламента от ХДС, заявил, что он также выступает за то, чтобы немецким чиновникам разрешили лично осмотреть слитки.

"Я требую регулярных проверок золотого запаса Германии. Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитывать слитки и документировать результаты", - заявил он.

Михаэль Йегер, член Ассоциации налогоплательщиков Европы, заявил, что было бы лучше "как можно быстрее перевезти все немецкие золотые запасы во Франкфурт или, по крайней мере, в Европу".