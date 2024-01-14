Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild

Секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

Затем Кремль начинает весеннее наступление - опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, - которое к июню 2024 года достигает крупных успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.

Атака РФ на Запад

Согласно сценарию, в июле начинается сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад.

"Тяжелые кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном в странах Балтии, приводят к все новым и новым кризисам. Россия начинает подстрекать этнические русские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в документе.

Происходят столкновения, которые, согласно сценарию, Россия использует как предлог для начала крупномасштабных маневров "Запад 2024" с участием 50 тысяч солдат на западе России и в Беларуси с сентября.

Однако, как и в 2021 году, Россия использует свой предполагаемый маневр в Беларуси для массированного развертывания войск - на границе с Польшей и Литвой.

Согласно секретному документу Бундесвера, это может привести к эскалации. В октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград и еще больше вооружает свой эксклав пропагандистской ложью о неизбежном нападении НАТО. Тайная цель Кремля: захват Сувалкского разрыва - узкого польско-литовского коридора между Беларусью и Калининградом.

Согласно сценарию, с декабря 2024 года в районе Сувалкского разрыва начнется искусственно спровоцированный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

В тот самый момент, когда США могут на несколько недель остаться без лидера после возможного переизбрания Джо Байдена, Россия в сценарии учений Бундесвера повторяет вторжение 2014 года в восточную Украину на территории НАТО.

Вскоре после этого состоится чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, на котором Россия обвинит Запад в подготовке атак против жестокой империи Путина.

Согласно сценарию учений, в январе 2025 года состоится специальное заседание Совета НАТО, на котором Польша и страны Балтии заявят о растущей угрозе со стороны России.

Сценарий на 2025 год

Россия вновь пропагандистски перевернет истинную ситуацию с угрозой и в марте 2025 года введет дополнительные войска в страны Балтии и Беларусь.

Только в Беларуси Кремль разместил бы две бронетанковые дивизии, механизированную пехотную дивизию и штаб дивизии - всего более 70 тысяч солдат.

В мае 2025 года, согласно сценарию Бундесвера, НАТО принимает решение о "мерах надежного сдерживания", чтобы предотвратить российское нападение на Сувалкский разрыв со стороны Беларуси и Калининграда.

В "день Х", согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдает приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера.