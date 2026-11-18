Германия разработала план финансирования Украины, который позволит ЕС привлекать дополнительные средства для Киева, даже если власть во Франции возглавит Марин Ле Пен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, Берлин настаивает на утверждении схемы "запаса", которая придаст Евросоюзу финансовую гибкость.
Она позволит выделять Киеву деньги более 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже заложила в проект следующего семилетнего бюджета блока.
По словам чиновника ЕС, такая схема позволит привлекать финансирование в будущем без необходимости сразу брать на себя огромные расходы, вызывающие политические споры.
Главная особенность инициативы заключается в изменении правил голосования – утверждение самого долгосрочного бюджета ЕС потребует единодушной поддержки всех стран-членов. Будущие решения о заимствовании средств для Украины будут приниматься квалифицированным большинством.
Это усложнит блокировку помощи для отдельных правительств.
"В современном геополитическом мире требование единодушия не имеет смысла", - отметил дипломат ЕС, осведомленный о ходе обсуждений.
В Германии опасаются, что поддержка Украины может оказаться под угрозой из-за политических изменений в Европе.
В частности, речь идет о президентских выборах во Франции в апреле 2027 года.
Если победу одержит ультраправая кандидат Марин Ле Пен, она может выполнить свое предвыборное обещание и сократить помощь Киеву.
Кроме Франции и традиционных скептиков типа Венгрии и Чехии, канцлер Германии Фридрих Мерц учитывает и внутреннюю ситуацию.
В самой Германии растут рейтинги ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), критикующей расходы на поддержку Украины.
Чтобы "распределить бремя" поддержки Украины между всеми странами ЕС, Мерц привязал этот вопрос к переговорам по поводу будущего бюджета блока.
Канцлер намекает, что Берлин может сократить свои взносы в европейские фонды регионального развития.
Именно из этих фондов получают значительные средства страны Восточной Европы - попытка заблокировать финансирование для Украины может ударить по их собственным бюджетам.
Напомним, что Евросоюз активно ищет новые механизмы для стабильного финансирования Украины на фоне политических вызовов внутри блока.
В частности, сегодня стало известно, что Еврокомиссия представила механизм поддержки Украины на 2027 год, предусматривающий предоставление займа в объеме до 45 миллиардов евро - основную сумму долга Киев должен вернуть только после выплаты репараций Россией.
В то же время, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что прекращение помощи Украине обернется серьезными последствиями для всей Европы.
По его словам, в таком случае европейские страны ждут два сценария - опасный и очень опасный, поскольку Россия может усилить гибридные атаки или попытаться расширить свое влияние на территории бывшего СССР.