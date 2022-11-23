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Германия достаточно сильна, чтобы преодолеть кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия достаточно сильна, чтобы преодолеть кризис, вызванный вторжением России в Украину, и выйти из него сильнее благодаря новому подходу к энергетической, оборонной и торговой политике в крупнейшей экономике Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы избавляемся от недостатков энергетической и торговой политики, которые привели нас к односторонней зависимости от России и Китая, в частности", - заявил Шольц в Бундестаге, добавив, что продолжать, как раньше, было невозможно.

По его словам, "у Германии есть силы, чтобы справиться с кризисом и выйти из него сильнее".

После вторжения Москвы в Украину немцы столкнулись с резким ростом цен на энергоносители из-за перебоев с поставками из России.

По словам Шольца, правительство не сможет полностью остановить рост цен на энергоносители за счет субсидий, но может снизить их до приемлемого уровня.

Он добавил, что ограничения на цены на электроэнергию и газ, которые Берлин введет в следующем году, доведут цены на энергию до уровня, которого эксперты не ожидали увидеть до 2024 года.

"Тогда у нас будет больше терминалов сжиженного газа в сети, и ускоренное распространение возобновляемых источников энергии также окажет еще большее влияние", - сказал Шольц.

Напомним, Германия увеличит расходы на закупку и техническое обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ) для безопасности поставок энергоносителей и отказа от российского газа на 3,6 млрд евро.

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