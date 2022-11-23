Германия достаточно сильна, чтобы преодолеть кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, - Шольц

"Мы избавляемся от недостатков энергетической и торговой политики, которые привели нас к односторонней зависимости от России и Китая, в частности", - заявил Шольц в Бундестаге, добавив, что продолжать, как раньше, было невозможно.

По его словам, "у Германии есть силы, чтобы справиться с кризисом и выйти из него сильнее".

После вторжения Москвы в Украину немцы столкнулись с резким ростом цен на энергоносители из-за перебоев с поставками из России.

По словам Шольца, правительство не сможет полностью остановить рост цен на энергоносители за счет субсидий, но может снизить их до приемлемого уровня.

Он добавил, что ограничения на цены на электроэнергию и газ, которые Берлин введет в следующем году, доведут цены на энергию до уровня, которого эксперты не ожидали увидеть до 2024 года.

"Тогда у нас будет больше терминалов сжиженного газа в сети, и ускоренное распространение возобновляемых источников энергии также окажет еще большее влияние", - сказал Шольц.