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"Ніхто нікуди не здавався": голова Бурині запевнив, що місто під контролем України

Автор: Світлана Мащенко

Голова громади міста Буринь Сумської області Віктор Ладуха запевнив, що інформація про те, що Буринь здався окупантові, неправдива.

Про це йдеться в Facebook Буринської міської ради.

"Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Ось у нас Шевченко..." - стверджує голова.

За словами Ладухи, Буринь - одне з міст, яке було сильно атаковане російським окупантом. Адже в місті дуже багато прохідних мостів, через які й посунула ворожа російська армія.

"Громада в нас невелика. Але патріотичних дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь - це Україна" - додав він.

Про те, що відбувається у Сумах прямо зараз, можна стежити в нашому онлайн.

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