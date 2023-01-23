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В Никопольском районе ночь прошла под огнем вражеских "Градов" и "Ураганов", - ОВА

Фото: Россияне обстреляли Никополский район из "Градов" и "Ураганов" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 23 января обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Под огнем из российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольском районе", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что захватчики наносили удары дважды. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 снарядов, люди не пострадали.

Сейчас на месте поражений работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - последствия выясняются.

"В остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, 22 января войска РФ обстреляли пограничники Сумской области из минометов и артиллерии.

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