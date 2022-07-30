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Нікопольський район під загрозою обстрілів. Жителів просять перебувати в укриттях

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Нікопольський район, Субота 30 липня 2022 21:28
Нікопольський район під загрозою обстрілів. Жителів просять перебувати в укриттях Фото: начальник Нікопольського РВА Євген Євтушенко (facebook Євгена Євтушенка)
Автор: Ілона Свиридова

У Нікопольському районі Дніпропетровської області знову оголошено загрозу обстрілів. Під удари можуть потрапити населені пункти біля Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Увага, сьогодні знову є ймовірність обстрілів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища. Будьте обережні, користуйтеся правилом двох стін або перебуваєте в укриттях", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня противник обстріляв Нікополь з"Градів", в результаті чого десятки тисяч людей залишилися без світла.

Зазначимо, удари по Нікопольському району почастішали в останні тижні.

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