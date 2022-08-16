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У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу: городян просять покинути вулиці

Фото: у Нікополі оголошено загрозу артобстрілу (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

У Нікополі у вівторок вдень оголосили загрозу артилерійського обстрілу. Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Нікополя Євгена Євтушенка.

"Покиньте вулиці", - написав він.

За кілька хвилин до його повідомлення в місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу.

У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що Нікополь вже знаходиться під обстрілом. Окупанти відкрили вогонь з Енергодара, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Нікопольський район армія РФ накрила вогнем двічі. По мирній території було завдано 40 ударів із "Градів" та 10 із ствольної артилерії.

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Нікопольракетный удар