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У Миколаєві через обвал сміття на звалищі померла дитина


Дитина померла в лікарні

У Миколаєві на полігоні твердих побутових відходів стався обвал сміття, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НикВести.

Відомо, що дитині було дев'ять років, і вона була ромської національності.

Речник головного управління Національної поліції Миколаївській області Олена Бережна повідомила, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Видання зазначає, що обслуговуванням полігону займається комунальне підприємство "Миколаївкомунтранс".

За наявною інформацією хлопчик разом з батьками порпався у смітті на полігоні і стався обвал. Він був доставлений у Миколаївську центральну районну лікарню і там помер.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області помер шестирічний дитина. Причини смерті дівчинки офіційно до цих пір не встановлені. За словами сім'ї, дитину вдарило струмом на металевих сходах.

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