У Миколаївській області ціле місто залишилося без води

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У Первомайську відключили воду через борги

В Миколаївській області місто Первомайськ залишилось без води через борги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради міста.

Повідомляється, що заборгованість споживачів за послуги становила 7 млн гривень.

"Заборгованість населення на 01.05.2019 року становить понад 7 млн. гривень. У свою чергу КП "Первомайський міський водоканал" через брак коштів має заборгованість перед постачальницькими організаціями за спожиту електроенергію", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим сьогодні водоканал відключений від електроенергії.

З метою відновлення водопостачання тривають переговори між керівництвом міста, КП "Первомайський міський водоканал" та постачальником електричної енергії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 1 травня в Рівному та Чернігові через заборгованість споживачів припинили подачу гарячої води в квартири. Як повідомлялось, подачу гарячої води в Рівному припинили через погіршення економічної ситуции на підприємстві, а також через підвищення цін на газ "Нафтогазом".

Додамо, гарячу воду в Києві відключили у більш ніж 600 будинках через гідравлічні випробування та аварії.