У Миколаївській області зіткнулися два авто, є загиблі та постраждалі

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії загинули двоє неповнолітніх та ще двоє людей постраждали.

Зазначається, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. Крім того, тілесні ушкодження отримали 40-річний водій другого легковика і його 41-річний пасажир. Їх госпіталізували.

Як повідомляється, зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira сталось сьогодні близько 16:15 на автодорозі Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка".

Нагадаємо, сьогодні у Житомирській області в місті Коростишів в результаті аварії загинули троє людей.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті аварії дві людини загинули та ще троє постраждали.