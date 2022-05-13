У Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами, - ОП

"Сьогодні побачив масштаби руйнувань, завданих нам РФ. Мости, дороги - все те, що вони не бачили на власній батьківщині, є і буде на нашій", - написав Тимошенко.

За його словами, тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі. На ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту. Тимошенко зазначив, що проїзд ділянкою Калинівка - Снігурівка поки неможливий через ворожі обстріли.

Він також додав, що відновлення інфраструктурних об‘єктів в усіх регіонах країні відбувається лише після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України.

"Після завершення бойових дій все зробимо кращим, ніж було", - резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявляв, що зруйнований міст через річку Ірпінь у Стоянці Київської області буде відновлено до кінця травня.