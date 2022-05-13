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У Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами, - ОП

Фото: у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Миколаївській області спеціалісти забезпечують проїзд поблизу зруйнованих мостів та шляхопроводів. Для цього облаштовують тимчасові споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка за підсумками робочої поїздки до регіону.

"Сьогодні побачив масштаби руйнувань, завданих нам РФ. Мости, дороги - все те, що вони не бачили на власній батьківщині, є і буде на нашій", - написав Тимошенко.

За його словами, тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі. На ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту. Тимошенко зазначив, що проїзд ділянкою Калинівка - Снігурівка поки неможливий через ворожі обстріли.

Він також додав, що відновлення інфраструктурних об‘єктів в усіх регіонах країні відбувається лише після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України.

"Після завершення бойових дій все зробимо кращим, ніж було", - резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявляв, що зруйнований міст через річку Ірпінь у Стоянці Київської області буде відновлено до кінця травня.

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Миколаївська область