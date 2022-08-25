У Миколаївській області прокурор пропонував військовому за хабар уникнути ув'язнення

У Миколаївській області прокурор організував схему "поборів". Він пропонував за гроші ослабити покарання підозрюваним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.
Слідство встановило, що прокурор одного з міських відділів Миколаївської окружної прокуратури займався справою військовослужбовця, який скоїв ДТП.
Чоловік запропонував за 25 тисяч гривень "вирішити питання", щоб уникнути тюремного строку та позбавлення водійських прав. Підозрюваному загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі.
Прокурора затримали "на гарячому" під час отримання хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за п’ятьма статтями КК України.
Фото: у Миколаївській області прокурор вимагав хабарі від підозрюваних (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, що експосадовця Кабміна засудили до 12 років за співпрацю з ФСБ. Він був російським "кротом".
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