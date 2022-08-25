У Миколаївській області прокурор пропонував військовому за хабар уникнути ув'язнення

Слідство встановило, що прокурор одного з міських відділів Миколаївської окружної прокуратури займався справою військовослужбовця, який скоїв ДТП.

Чоловік запропонував за 25 тисяч гривень "вирішити питання", щоб уникнути тюремного строку та позбавлення водійських прав. Підозрюваному загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі.

Прокурора затримали "на гарячому" під час отримання хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за п’ятьма статтями КК України.

Фото: у Миколаївській області прокурор вимагав хабарі від підозрюваних (t.me/SBUkr)