У Миколаївській області повністю відремонтували трасу до Очакова

"Тепер маємо 37 кілометрів новесенького покриття до Чорноморського узбережжя. Роботи на основному проїзді були завершені ще до початку цього курортного сезону - зношене покриття замінили на новий дорожній одяг з двох шарів асфальтобетону. Наразі триває фінальний етап ремонту. Дорожники встановлюють автопавільйони, влаштовують розмітку та дорожні знаки", - йдеться у повідомленні.

До старту наступного літнього сезону у Миколаївській області планують відремонтувати за президентською програмою ще дві дороги до моря: Т-15-07 "Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 "Федорівка - Рибаківка - база відпочинку "Лугове".