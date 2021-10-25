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У Миколаївській області повністю відремонтували трасу до Очакова

Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області по всій протяжності відремонтували трасу Т-15-13 "Нечаяне - Очаків", яка веде до Чорноморського узбережжя. Дорогу відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

"Тепер маємо 37 кілометрів новесенького покриття до Чорноморського узбережжя. Роботи на основному проїзді були завершені ще до початку цього курортного сезону - зношене покриття замінили на новий дорожній одяг з двох шарів асфальтобетону. Наразі триває фінальний етап ремонту. Дорожники встановлюють автопавільйони, влаштовують розмітку та дорожні знаки", - йдеться у повідомленні.

До старту наступного літнього сезону у Миколаївській області планують відремонтувати за президентською програмою ще дві дороги до моря: Т-15-07 "Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 "Федорівка - Рибаківка - база відпочинку "Лугове".

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. кілометрів державних доріг та 2 тис. кілометрів місцевих.

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Велике будівництво