ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаївській області негода пошкодила школи та дитсадок

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні негода охопила села Благодатне, Рябоконеве та Семенівка у Миколаївській області. Сильна злива та пориви вітру пошкодили покрівлі будівель та повалили десятки дерев.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, негода частково пошкодила покрівлі близько 40 приватних будівель, трьох шкіл та одного дитячого садочку в Арбузинському районі. Також було повалено щонайменше 60 дерев.

В результаті негоди ніхто не постраждав.

Популярні новини

"Для ліквідації наслідків негоди залучено аварійні бригади комунальних служб", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, негода сьогодні спричинила сильне пошкодження будівель у Кропивницькому. Сильний вітер пошкодив не лише покрівлі, але й стіни будинків.

Також РБК-Україна писало про підтоплення близько 10 житлових будинків у Білій Церкві. У місті зранку йшла сильна злива.

Крім того, Київ сьогодні затопила сильна злива. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрМиколаєвська область