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У Миколаївській області йде посівна, але є проблеми на окупованих територіях, - голова ОВА

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Миколаївській області вже почалася посівна. Проте в регіоні є проблеми з територіями, які тимчасово окуповані російськими військовими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Є деякі проблеми з окупованими територіями - не всі хочуть сіятися навколо них і домовлятися з ворогом. Хоча є на це згода: треба сіятися - ми вас звільнимо. Але не всі сіються на окупованих територіях - маю на увазі Херсонську область", - зазначив він.

За словами Кіма, також спостерігаються проблеми з пальним та закритими портами. Наразі у Миколаївській області є достатнього зерна та олії, які готувалися на експорт.

"З посівною у нас все добре. Люди вийшли працювати. Проблеми, звісно, є, адже військовий стан, іде розмінування, є проблеми з пальним. Але ми далі працюємо, у нас дуже багато озимих і нам треба їх збирати, а не сіяти. По-друге, в нас є проблема - це закриті порти і невідомо, коли вони відкриються. А в нас повні ангари зерна, олії тощо. Нам потрібно вивозити їх на мирну територію і продавати", - додав очільник області.

Нагадаємо, Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області немає проблем з продовольством та ліками. Заготовлених запасів вистачить на два місяці.

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Миколаївська область