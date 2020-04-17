У Миколаївській області горить сміттєзвалище, на об'єкті зафіксували низку порушень

Фото: пожежа у Миколаївській області (mk.dsns.gov.ua)

Пожежа сталась у селі Таборівка Вознесенського району Миколаївської області

У Миколаївській області сталась пожежа на території полігону побутових відходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежа сталась у селі Таборівка Вознесенського району Миколаївської області. Вогнеборцями з’ясовано, що вогонь поширився на загальну площу 7 га.

Як зазначається о 21:00 пожежу було локалізовано. Ліквідація наразі триває, оскільки по периметру є тліючі осередки, подекуди із відкритим горінням.

Фото: пожежа у Миколаївській області (mk.dsns.gov.ua)

Загалом з початку гасіння залучалось 13 одиниць техніки та 41 чоловік, з яких: 6 автомобілів ДСНС, від комунальних підприємств - бульдозер та 3 водовозки, по 1 одиниці від ДП "Вознесенське лісове господарство" та військової частини.

Разом з тим, у ДСНС повідомили про низку порушень на цьому об'єкті:

порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів (якщо зрозуміліше, то відходи нерівномірно, періодично закладаються в так звані "пласти", а часто нагромаджуються в одних і тих самих місцях, які є найближчими для комунального транспорту, що їх привозить),

територія не обгороджена, що в свою чергу, становить потенційну загрозу під час пожеж сухої рослинності поблизу.

Вказано, що керівництво полігону має затвердити інструкцію про заходи з пожежної безпеки, у яких встановлений порядок забезпечення пожежної безпеки, обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі і застосування первинних засобів пожежогасіння.

Нагадаємо, через велику кількість пожеж у Києві та Київській області, зокрема у Чорнобільській зоні, на вулицях столиці утворився смог, через який можна отруїтись продуктами горіння.